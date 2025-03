बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की कार 26 मार्च, 2025 को मुंबई के जुहू में बेस्ट बस से मामूली रूप से टकरा गई. एक फोटो जर्नलिस्ट के इंस्टाग्राम पेज ने उस पल को कैद करते हुए एक वीडियो शेयर किया जब बेस्ट बस उनकी कार से हल्की-सी टकराई. इस मामूली घटना के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद उनके बॉडी गार्ड स्थिति का आकलन करने के लिए बाहर निकल आए. हालांकि, कोई खास नुकसान नहीं हुआ और थोड़ी चर्चा के बाद कार को वहां से हटा दिया गया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन की सभी कारों की लाइसेंस प्लेट पर '5050' नंबर लिखा होता है, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है. हालांकि इस दुर्घटना से प्रशंसक कुछ समय के लिए चिंतित हो गए, लेकिन अभिनेत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और स्थिति को तुरंत सुलझा लिया गया. यह भी पढ़ें: Rhea Chakraborty Visits Siddhivinayak Temple सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI से क्लीन चिट मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती पहुंची सिद्धिविनायक मंदिर, लिया बप्पा का आशिर्वाद (View Pics)

Aishwarya Rai's car gets hit by a bus in Mumbai.#AishwaryaRai #ViralVideo #Viral pic.twitter.com/S847hpgDui

— TIMES NOW (@TimesNow) March 26, 2025