इंटरनेट पर एक ICICI रिजनल बैंक मैनजर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक स्टाफ से बदसलूकी करता हुआ दिखाई दे रहा है. टारगेट पूरा न करने पर एक जूनियर कर्मचारी पर गंदी भाषा में चिल्लाते और डांटते हुए दिखाई दे रहा है. क्लिप में अधिकारी की तरफ़ से गाली-गलौज, धमकी और कर्मचारी से इस्तीफे की मांग जैसे व्यवहार साफ़ सुनाई देते हैं. यह वीडियो X पर नितिन त्यागी नाम के यूज़र द्वारा शेयर किया गया, जिन्होंने लिखा कि “देखिए कैसे ICICI बैंक का एक RM स्टाफ मेंबर को सबके सामने अपमानित कर रहा है, यह पूछते हुए कि ‘पिछले 15 दिनों में तुमने क्या काम किया?’”—और उन्हें ऐसे ट्रीट करता है मानो वे बिल्कुल बेकार हों. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वर्कप्लेस एथिक्स, टारगेट कल्चर और एम्प्लॉई वेल-बीइंग को लेकर बहस छिड़ गई है. जहां कई यूज़र्स अधिकारी की इस हरकत से नाराज़ दिखे, वहीं कुछ लोगों ने इसे ‘परफॉर्मेंस प्रेशर’ का नतीज़ा बताते हुए अधिकारी का बचाव भी किया. यह भी पढ़ें: Viral Video: इंडिगो की देरी के बीच बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गद्दे के साथ पहुंचा यात्री, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

टारगेट को लेकर ICICI बैंक मैनेजर ने स्टाफ पर बरसाईं गालियां

