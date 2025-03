VIDEO: समुद्र में खोया 10 साल का बच्चा, 17 घंटे तक खौफनाक लहरों से अकेले जूझता रहा मासूम, वीडियो में देखें कैसे बची जान

दक्षिण चीन सागर में एक चमत्कारी घटना घटी, जिसमें एक 10 साल के बच्चे ने जीवन और मृत्यु के बीच 17 घंटे तक संघर्ष किया. यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती. दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के लिंगशुई काउंटी के इस बच्चे ने समुद्र में अकेले बहते हुए एक पूरी रात और दिन बिताए. आखिरकार, सान्या में मछुआरों की एक नाव ने उसे बचा लिया.

घटना शुक्रवार रात की है, जब यह 10 वर्षीय बच्चा अपने गांव के पास स्क्विड पकड़ने के लिए नाव लेकर समुद्र में गया था. लेकिन थकान के कारण वह नाव में ही सो गया. जब उसकी आंख खुली, तब तक वह लहरों के साथ बहुत दूर बह चुका था. तेज़ हवाओं और ऊँची लहरों के कारण वह नाव को किनारे की ओर ले जाने में असमर्थ था.

शनिवार शाम को मछुआरों का एक समूह समुद्र में मछली पकड़ने गया था. तभी उन्होंने दूर एक छोटी हरी नाव देखी और किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनी. जब वे पास पहुंचे, तो उन्होंने एक डरा-सहमा बच्चा देखा. बिना देर किए, उन्होंने उसे सुरक्षित नाव में बिठाया और स्थानीय बचाव दल से संपर्क किया.

सान्या के एक स्थानीय बचाव दल के कप्तान लुओ वेन ने बताया, "शनिवार शाम 5 बजे हमें हमारे मछली पकड़ने गए मेहमानों से एक बचाव अनुरोध मिला. उन्होंने बच्चे को किनारे लाने के बाद हमें सूचित किया और फिर हमने उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया."

