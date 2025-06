SCO vs NEP, ICC World Cup League Two 2025 77th Match Live Toss & Scorecard: स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने जीता टॉस, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team ICC Cricket World Cup League Two 2025 77th Match Live Toss & Scorecard Update: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 77वां मैच आज यानी 08 जून को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट में अब तक 18 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान स्कॉटलैंड की टीम को महज 10 मुकाबलों में जीत और छह में हार हार का सामना करना पड़ा है. स्कॉटलैंड की टीम 22 पॉइंट्स अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 14 मैच खेले हैं. जिसमें चार में जीत और आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. नेपाल की टीम 10 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस बीच स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: Scotland vs Nepal, 77th Match Preview: स्कॉटलैंड को हराकर जीत की हैट्रिक लगाने मैदान में उतरेगी नेपाल, जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स

स्कॉटलैंड ने जीता टॉस, पहले किया बल्लेबाजी का फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

We have won the toss and will be batting first 👊

Mackenzie Jones makes his Scotland debut 💜#FollowScotland pic.twitter.com/aXCESJSTJ7

— Cricket Scotland (@CricketScotland) June 8, 2025