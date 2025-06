Pakistan BLA Conflict: बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) से जुड़ी मीडिया शाखा Hakkal ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान में हमले का दावा किया है. इसमें बतायता गया है कि 30 मई 2025 को BLA के स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तान के सुराब शहर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है. वीडियो में दिखाया गया कि लड़ाकों ने लेवी स्टेशन, पुलिस मुख्यालय, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कई बैंक और अहम हाईवे अपने कब्जे में ले लिए हैं. इस दौरान कई वाहनों को तबाह किया गया, हथियार जब्त किए गए और शहर में BLA ने अपने चेकपॉइंट भी स्थापित कर दिए हैं.

इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा बलों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Baloch Liberation Army has published a video of taking control of Surab city in Pakistan occupied Balochistan on 30th May.

BLA freedom fighters took control of Surab capturing Levies station, Police HQs, DC office, Banks and highways. Vehicles destroyed. pic.twitter.com/mCUmPUROgG

