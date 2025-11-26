ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्थानीय निवासी ने खुद को सड़क किनारे शौच करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति का सामना करते हुए रिकॉर्ड किया है. यह घटना एक रिहायशी इलाके के पास हुई, जिसके बाद पब्लिक हाइजीन और नागरिक आचरण को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है. वीडियो में एडिलेड का निवासी उस व्यक्ति पर जोर से चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, जिसे वह खुले में शौच करने का आरोप लगाता है. जिस व्यक्ति से बहस हो रही है—जिसे वीडियो बनाने वाले ने एक प्रवासी बताया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वह स्पष्ट रूप से असमंजस में दिखाई देता है और बार-बार दावा करता है कि वह “सिर्फ पेशाब कर रहा था.” इसके बावजूद, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति उस पर शौच करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उसकी हरकतों पर सवाल उठाता है और कहता है, “यह ऑस्ट्रेलिया है, तुम क्या कर रहे हो?” यह भी पढ़ें: Tennessee: टेनेसी गैटलिनबर्ग के गैराज में घुसा भालू, पुलिस ने वीडियो में ऐसे भगाया

ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में सड़क किनारे शौच करते पकड़ा गया युवक

Aussie catches a visitor defecating on the side of the road. Multiculturalism 🤗 pic.twitter.com/u3PFixDQYh — Derek Blighe (@BligheDerek) November 25, 2025

