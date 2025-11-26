टेनेसी (Tennessee) के गैटलिनबर्ग (Gatlinburg) में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब एक 375 पाउंड का काला भालू पार्कवे पर स्थित रिप्ले के मोशन ब्लास्टर की चमकीले रंग की छत पर चढ़ गया. भालू तेज़ी से आसपास की इमारतों की छतों पर दौड़ता रहा और यहां तक कि एक T-Rex मॉडल को भी लांघ गया. लोग इस अनोखे नज़ारे का वीडियो बनाते रहे, जबकि एक दर्शक ने मज़ाक में कहा कि इस पहाड़ी शहर में ऐसे वाइल्डलाइफ ड्रामे आम हैं. घटना की वीडियो रिकॉर्ड करने वाली जेना कोइसा ने बताया, “वह बस नीचे उतरना चाहता है.” इस बीच पुलिस भालू का पीछा करती नजर आई, अपनी स्क्वाड कार से सड़क के किनारे-किनारे उसकी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए. यह भी पढ़ें: मौत के दो दिन बाद, अंतिम संस्कार से पहले ताबूत से जिंदा निकली महिला; सामने आया VIDEO

टेनेसी गैटलिनबर्ग के गैराज में घुसा भालू

'PAW' PATROL: Police in Tennessee faced an unexpectedly wild moment as they pursued a bear through town in their squad car. pic.twitter.com/EL3RutpjxG — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

