Australia vs England, 5th Test Match Pitch Report And Weather Update: पांचवें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या इंग्लैंड के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मुकाबले से पहले यहां जानें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

AusayaaAustralia National Cricket Team vs England National Cricket Team 4th Test Match Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला कल यानी 26 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 5th Test Match Winner Prediction: सिडनी में कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा पांचवां टेस्ट मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मेलबर्न में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच से पैट कमिंस बाहर हो गए हैं. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे. स्टीव स्मिथ का मेलबर्न में शानदार प्रदर्शन रहा है और वह आगामी बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी उम्दा पारी खेलना चाहेंगे. इंग्लैंड के खिलाफ अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहेगी. ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 364 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 155 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 188 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. 102 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है. 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

मेलबर्न में कुछ ऐसा रहा हैं इंग्लैंड का प्रदर्शन

साल 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच खेला गया था. मेलबर्न में अबतक दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 57 टेस्ट मैच खेले जा चुके है. इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने 20 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 29 में जीत हासिल की है. इस बीच आठ मैच ड्रॉ रहे और एक मैच 1970-71 के सीजन में रद्द कर दिया गया था. दिलचस्प रूप से किसी भी दूसरी मेहमान टीम ने मेलबर्न में पांच टेस्ट भी नहीं जीते हैं.

सिडनी की पिच रिपोर्ट (Sydney Pitch Report)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का पांचवां टेस्ट कल यानी 4 जनवरी से सिडनी सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच को बहुत प्रतिस्पर्धी माना जाता है. यह गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए अच्छा संतुलन प्रदान करती है. सिडनी में 7 मिलीमीटर घास होगी जिससे गेंदबाज को उछाल और गति मिलेगी. यहां बल्लेबाज और स्पिनर भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं. यहां टॉस की भूमिका काफी अहम रहेगी. कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा. मैच के दिन एक सूखी सतह देखने को मिलेगी। ऐसे में 2 स्पिन गेंदबाज उतारना सही फैसला हो सकता है.

कैसा रहेगा सिडनी का मौसम? (Sydney Weather Update)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का पांचवां टेस्ट कल यानी 4 जनवरी से सिडनी सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. सिडनी में पहले दिन बारिश की संभावना है. इसके बाद आने वाले 3 दिन में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के ज्यादा आसार नहीं हैं. आखिरी दिन बारिश होने की 45 प्रतिशत संभावना है. अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड में कौन होगा टॉस का बॉस? (AUS vs ENG Toss Winner Prediction)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 365 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 199 टॉस जीते हैं जबकि इंग्लैंड की टीम ने महज 166 बार टॉस अपने नाम किया हैं. कल के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS vs ENG 5th Test Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया: ट्रेविस हेड, जेक वेदारल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन.

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स/शोएब बशीर, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

