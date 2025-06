Sophie Choudry Glamorous Look: गोल्डन स्ट्रैपलेस गाउन में सोफी चौधरी ने बिखेरा जलवा, 'मोस्ट स्टाइलिश स्टेज सेंसेशन' अवॉर्ड किया अपने नाम (View Pics)

Sophie Choudry (Photo Credits: Instagram)

Sophie Choudry Glamorous Look: सिंगर और परफॉर्मर सोफी चौधरी ने हाल ही में 'Most Stylish Stage Sensation' का खिताब अपने नाम किया है और इस खास मौके पर उनका ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. सोफी ने गोल्डन स्ट्रैपलेस बॉडीकॉन गाउन में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिनमें वह बेहद हसीन और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. पोस्ट में सोफी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए लिखा कि वह यह अवॉर्ड पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं, खासतौर पर उस वक्त जब वह वही कर रही थीं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है. उन्होंने लिखा, "From dancing with Tiger and the lovely Rasha to some masti with the one and only Akshay Kumar... what a night!" साथ ही उन्होंने अपारशक्ति खुराना और बॉलीवुड हंगामा को शुक्रिया कहा.

गोल्डन आउटफिट, स्टेटमेंट ईयरिंग्स और सॉफ्ट वेवी हेयर के साथ सोफी का ये लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनके इस बोल्ड और स्टनिंग अवतार पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. मलाइका अरोड़ा ने भी हार्ट इमोजी के साथ सोफी की तारीफ की है.

सोफी चौधरी का ग्लैमरस अवतार:

View this post on Instagram A post shared by SOPHIE (@sophiechoudry)

सोफी चौधरी का यह अंदाज़ यह बताने के लिए काफी है कि वह सिर्फ एक बेहतरीन परफॉर्मर ही नहीं, बल्कि फैशन की दुनिया की स्टाइल आइकन भी हैं. BH Style Icons 2025 में उनका यह लुक और अवॉर्ड दोनों ही चर्चा में हैं.