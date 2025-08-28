VIDEO: कुशीनगर मेले में भगवान शिव का किरदार निभा रहे कलाकार की स्टेज पर मौत, डांस करते हुए लगा करंट

भगवान शिव का किरदार निभा रहे कलाकार की करंट लगने से मौत हो गई. (Photo : X)

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर (Kushinagar) में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है. यहां के मशहूर डोल मेले में भगवान शिव का किरदार निभा रहे एक नौजवान कलाकार की करंट लगने से जान चली गई. यह घटना उस वक्त हुई जब वह ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बनी एक झांकी में डांस कर रहे थे.

क्या है पूरा मामला?

घटना बुधवार रात तमकुहीराज कस्बे में लगे डोल मेले की है. यहां 'छत्रपति शिवाजी महाराज अखाड़ा' की तरफ से एक झांकी निकाली गई थी. 23 साल के रामबहाल, जो भगवान शिव बने हुए थे, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बने मंच पर डांस कर रहे थे. काफी देर तक डांस करने के बाद जब वह थके, तो आराम करने के लिए मंच पर लगे एक लोहे के पाइप पर बैठ गए.

उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस पाइप में करंट दौड़ रहा था. बैठते ही उन्हें जोर का झटका लगा और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़े. मंच पर मौजूद दूसरे कलाकारों ने जब यह देखा तो वे उन्हें बचाने के लिए दौड़े. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

अस्पताल में तोड़ा दम

मेले में तैनात पुलिसकर्मी फौरन मौके पर पहुंचे और रामबहाल को तमकुहीराज के सरकारी अस्पताल (CHC) ले गए. लेकिन अफसोस, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कौन थे मृतक कलाकार?

मृतक कलाकार रामबहाल बेलवा गांव के रहने वाले थे. उनके पिता एक राजमिस्त्री हैं. तीन भाइयों में सबसे छोटे रामबहाल ने परिवार की आर्थिक मदद के लिए 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. वह पिछले 10 सालों से एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काम कर रहे थे.

प्रशासन ने क्या कहा?

घटना की खबर मिलते ही एसडीएम आकांक्षा मिश्रा और पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके. एसडीएम ने इस घटना को बहुत दुखद बताया है और कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी. प्रशासन उन अखाड़ों की भी जांच कर रहा है, जिन्होंने बिना इजाजत के झांकी निकाली थी.

बदलता जा रहा है मेले का स्वरूप

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मेला पहले बहुत सादगी से मनाया जाता था, जहां कलाकारों के बीच संगीत और कला का मुकाबला होता था. लेकिन अब इसकी जगह कानफोड़ू डीजे, भड़कीली झांकियों और अश्लील डांस ने ले ली है. पिछले साल भी ऐसे ही एक मेले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने पर काफी हंगामा हुआ था. आयोजक अक्सर धार्मिक आयोजन की आड़ में ऐसी हरकतें करवाते हैं.