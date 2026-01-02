UP Police Constable Bharti 2026: यूपी पुलिस में 32,679 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती, uppbpb.gov.in पर जल्द करें आवेदन; जानें योग्यता और आयु सीमा

(Photo Credits Twitter)

UP Police Constable Bharti 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नए साल का बड़ा तोहफा सामने आया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने कांस्टेबल के 32,679 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए नागरिक पुलिस के पदों को भरा जाएगा. योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं.

भर्ती अभियान की मुख्य जानकारी

बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. यह भर्ती राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है. यह भी पढ़े: UP Police Constable Recruitment: खुशखबरी! यूपी पुलिस में 19,220 पदों पर फिर होगी सिपाही भर्ती, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट और कब आएगा नोटिफिकेशन?

विवरण महत्वपूर्ण जानकारी संस्था का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) पद का नाम कांस्टेबल (Constable) कुल रिक्तियां 32,679 पद आवेदन शुरू होने की तिथि 31 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 आवेदन मोड ऑनलाइन

योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है. आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष तय की गई है, जबकि महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष है. आरक्षित वर्गों (OBC/SC/ST) को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Direct Recruitment for the post of Constable-2026' के लिंक पर क्लिक करें. अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर पंजीकरण (Registration) करें. पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें. शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.

चयन प्रक्रिया का प्रारूप

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयन बहु-स्तरीय प्रक्रिया के आधार पर होगा। सबसे पहले उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा (Written Exam) देनी होगी, जो वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी. लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा. अंत में, सफल उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) किया जाएगा.

उम्मीदवारों को सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 जनवरी 2026 ही रखी गई है। अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाली भारी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय से पहले आवेदन करना बेहतर होगा.