Rampur Road Accident: यूपी के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, लकड़ी के बुरादे से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराया, Bolero पर पलटने से ड्राइवर की मौत; देखें VIDEO

Representational Image | ANI

Rampur Road Accident: उत्तर प्रदेश के रामपुर में रविवार शाम, 28 दिसंबर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बोलेरो (Bolero) के ड्राइवर की मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब लकड़ी के बुरादे से भरा एक ट्रक कहीं जा रहा था और इसी बीच ट्रक डिवाइडर से टकरा गया. इससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह वहां से गुजर रही बोलेरो पर गिर पड़ा. हादसे में बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई. मृतक ड्राइवर का नाम फिरासत बताया जा रहा है.

मौके पर मची अफरातफरी

हादसे के बाद का वीडियो सामने आया हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक सड़क के एक तरफ से आ रहा था और इसी बीच वह डिवाइडर से टकरा गया. इसके बाद ट्रक बोलेरो पर पलट गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हादसे के समय अफरातफरी मची है और लोग डर के मारे इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़े: Moradabad Road Accident: मुरादाबाद में घने कोहरे के चलते दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर हादसा, दो ट्रक डिवाइडर से टकराए, 1 व्यक्ति घायल (Watch Video)

देखें हादसे का वीडियो

#Rampur 🚨 Disturbing visuals Chaos at an intersection after an overloaded lorry overturned onto a Bolero. The Bolero driver appears not to have checked the rear-view mirrors. pic.twitter.com/3IdYsXlEly — Mayank Gajwani (@mayankgajwani) December 29, 2025

हादसे के बाद राहत और जांच

हादसे के बाद ट्रक को हटाकर मार्ग को साफ किया गया. फिलहाल, हादसे की जांच शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटना लापरवाही या सड़क की स्थिति के कारण हुई. प्रारंभिक जांच में ऐसा माना जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड होने के कारण चालक सड़क की स्थिति को सही से समझ नहीं पाया और ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ.