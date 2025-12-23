Moradabad Road Accident: मुरादाबाद में घने कोहरे के चलते दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर हादसा, दो ट्रक डिवाइडर से टकराए, 1 व्यक्ति घायल (Watch Video)

(Photo Credits ANI)

Moradabad Road Accident: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के चलते सड़क हादसों में वृद्धि हुई है. इसी के चलते आज मुरादाबाद में कटघर के पास दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर दो ट्रक डिवाइडर से टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है. हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसका इलाज जारी है.

मुरादाबाद में हादसा

हादसे के बाद की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं, जिनमें ट्रक की टक्कर और डिवाइडर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में साफ़ देखा जा सकते हैं कि टक्कर के बाद दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए हैं. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, December 23: दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ने से छाया घना कोहरा, कुछ राज्यों में बर्फबारी की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

देखें हादसे का वीडियो

#WATCH | Moradabad, UP | Two trucks crashed into a divider due to dense fog on the Delhi-Lucknow highway near Katghar today; one person was injured in the incident pic.twitter.com/tu1ujTbrNu — ANI (@ANI) December 23, 2025

दरअसल, IMD ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है, ताकि राज्य में घने कोहरे के चलते होने वाले हादसों को रोका जा सके.