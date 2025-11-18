UP Road Accident: यूपी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 3 की मौत, कई घायल

लखनऊ/कानपुर, 18 नवंबर : उत्तर प्रदेश में मंगलवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें दिल्ली से बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. इस घटना पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है. मृतकों पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को तुरंत इलाज के लिए आदेशित किया है. सड़क हादसे पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच पर जानकारी देते हुए कहा कि छह घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी बिल्हौर से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि चार यात्री वहीं भर्ती हैं. करीब 15 गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है. तीन मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उनकी शिनाख्त की जा रही है.
उन्होंने कहा कि आगरा एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से तीन यात्रियों की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद है. ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति और सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. उपमुख्यमंत्री ने सभी घायलों और उनके परिजनों को हर संभव मदद देने के निर्देश भी दिए हैं. पुलिस ने बताया कि घटना कानपुर जिले के बिल्हौर क्षेत्र के अरौल थाना इलाके में एक्सप्रेसवे के मोड़ के पास हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दृश्यता कम थी. यह भी पढ़ें :Delhi Schools Bomb Threat: दिल्ली के दो स्कूलों और तीन अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा
आशंका जताई जा रही है कि मोड़ पर बस चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते बस सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि बस के आगे और किनारे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकालने के साथ ही घायलों को अस्पताल से भेजवाया.
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दिनेश त्रिपाठी हैलट अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और चिकित्सकों से उपचार की विस्तृत जानकारी ली. डीसीपी ने अधिकारियों को सभी घायलों को तत्काल और सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.