Trisha Kar Madhu Dance Video: भोजपुरी स्टार त्रिशाकर मधु ने स्टेज पर मचाया धमाल, साड़ी पहनकर लगाए जोरदार ठुमके (Watch Video)

Trisha Kar Madhu (Photo Credits: Instagram)

Trisha Kar Madhu Dance Video: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमरस एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु एक बार फिर अपने बोल्ड और एनर्जेटिक डांस से फैंस के दिलों पर छा गई हैं. हाल ही में उन्होंने एक स्टेज शो के दौरान जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ब्लैक ब्लाउज़ और ग्रे-प्रिंटेड साड़ी में त्रिशाकर मधु ने फैंस के सामने ठुमके लगाए और महफिल लूट ली. उन्होंने यह वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा - "Old is always gold ❤️". इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे त्रिशा स्टेज पर पूरे आत्मविश्वास और स्टाइल के साथ परफॉर्म कर रही हैं. वहां मौजूद भीड़ ने भी उनका जोरदार स्वागत किया और कई लोग उनके डांस को कैमरे में कैद करते नजर आए. वीडियो पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और दिल वाले इमोजी से भरे कमेंट्स आ चुके हैं.

त्रिशाकर मधु अपने बिंदास अंदाज और बेबाक स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. चाहे इंस्टाग्राम रील हो या स्टेज परफॉर्मेंस, वह हर जगह अपनी एनर्जी और ग्लैमर से लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं.

त्रिशाकर मधु ने स्टेज पर लगाए सेक्सी ठुमके:

फिलहाल, उनका यह स्टेज वीडियो फैंस के बीच खूब पसंद किया जा रहा है और यह साबित करता है कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे एंटरटेनिंग और पॉपुलर फेस में से एक हैं.