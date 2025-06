Shanaya Kapoor Glamorous Look: शनाया कपूर ने ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टनिंग तस्वीरें (View Pics)

Shanaya Kapoor (Photo Credits: Instagram)

Shanaya Kapoor Glamorous Look: शनाया कपूर ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. शनाया ने ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस में कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस, पोज़ और एलिगेंस फैंस का दिल जीत रहा है. शनाया कपूर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "here we goooo" और साथ में #AKG11thJuly भी टैग किया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उनके किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट या शूट का हिस्सा हो सकता है. तस्वीरों में शनाया का मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट कर्ल्स में हेयरस्टाइल उनके लुक को और भी क्लासी बना रहा है.

जैसे ही शनाया ने ये तस्वीरें शेयर कीं, सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई. तारा सुतारिया, महीप कपूर से लेकर अनिल कपूर तक कई सेलेब्स ने उनके लुक की जमकर तारीफ की. किसी ने उन्हें “ग्लोइंग” कहा तो किसी ने “हॉट” बताया. वहीं फैंस भी दिल और फायर इमोजी के साथ कमेंट कर रहे हैं. शनाया कपूर का ये स्टाइलिश अवतार फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. शनाया का यह ग्लैमरस लुक साबित करता है कि वह न सिर्फ एक्टिंग बल्कि फैशन के मामले में भी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

देखें शनाया कपूर की लेटेस्ट तस्वीरें:

शनाया कपूर का ये अंदाज एक बार फिर यह दिखाता है कि वह नई जेनरेशन की फैशन आइकन बनने की पूरी काबिलियत रखती हैं. फैंस अब बेसब्री से उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं.