Shehnaaz Gill Glamorous Look: शहनाज गिल की लेटेस्ट ग्लैमरस तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, गोल्डन ड्रेस में ढाया कहर (View Pics)

Shehnaaz Gill (Photo Credits: Instagram)

Shehnaaz Gill Glamorous Look: अभिनेत्री और सिंगर शहनाज गिल ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अवतार से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह गोल्डन सीक्विन मिनी ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही हैं. ये लुक न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि पूरी तरह से बोल्ड और ग्लैमरस वाइब दे रहा है. इस पोस्ट में शहनाज ने लिखा, “Not just a look… it’s a whole moment……” और वाकई में उनका ये लुक एक यादगार मोमेंट बन गया है. पिंक बैकड्रॉप के सामने स्टाइलिश पोज़ देती शहनाज के इस फोटोशूट ने फैंस को दीवाना बना दिया है.

उनकी ड्रेस डिजाइनर @realm_byvaishali द्वारा डिज़ाइन की गई है, जबकि मेकअप, हेयर और स्टाइलिंग पर पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया है. इस पोस्ट को अब तक लाखों लोग लाइक कर चुके हैं और कमेंट्स में फैंस आग और दिल वाले इमोजी से उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

शहनाज का स्टाइल:

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

गोल्डन ड्रेस में शहनाज का यह बोल्ड अंदाज़ उनके अब तक के लुक्स में से सबसे ग्लैमरस माना जा रहा है. खुलते बाल, न्यूड मेकअप और शिमरी टोन उनके लुक को और भी हाइलाइट कर रहे हैं. उनके इस लुक से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा है.कुछ ही घंटों में इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और शेयर आ चुके हैं. परफेक्ट मेकअप स्टूडियो से लेकर सेलेब्रिटी दोस्तों तक, सभी ने शहनाज के इस लुक की तारीफ की है.

शहनाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न सिर्फ टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बल्कि एक फैशन ट्रेंडसेटर भी हैं. अब फैंस को उनकी अगली ऑन-स्क्रीन अपीयरेंस का बेसब्री से इंतजार है.