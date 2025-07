Divya Agarwal ने दिए किलर पोज, इंस्टाग्राम पर शेयर की ग्लैमरस तस्वीरें (View Pics)

Divya Agarwal (Photo Credits: Instagram)

Divya Agarwal Hot Pics: टीवी और वेब सीरीज़ की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. दिव्या ने कुछ बेहद स्टाइलिश और बोल्ड तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिनमें वो मल्टीकलर कट-आउट ड्रेस में कातिलाना अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं. अपने पोस्ट में दिव्या ने लिखा, “I’m going to bombard you with some of the best clicks!” इन फोटोज में दिव्या का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन, परफेक्ट मेकअप और खुले बाल उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं. उनके इस अंदाज को देखकर फैंस लगातार तारीफ कर रहे हैं. किसी ने उन्हें “गॉर्जियस” कहा तो किसी ने “सुपर हॉट” बताते हुए कमेंट्स में फायर और हार्ट इमोजी की बारिश कर दी.

दिव्या अग्रवाल का यह लेटेस्ट फोटोशूट इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं, जो हर बार अपने नए अंदाज से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. उनके फोटोज कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स बटोर चुके हैं और तेजी से वायरल हो रहे हैं.

दिव्या अग्रवाल का लेटेस्ट फोटोशूट:

दिव्या के इस ग्लैमरस अवतार से साफ है कि वह न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स से बल्कि अपने स्टाइलिश लुक्स से भी लाइमलाइट में रहना अच्छे से जानती हैं. फैंस को अब उनकी अगली पोस्ट और अपकमिंग वेब सीरीज़ का बेसब्री से इंतजार है.