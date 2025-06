Mumbai Video: सड़क पर तेज रफ़्तार कार के बोनट में लेटा हुआ दिखाई दिया युवक, मुंबई के कार्टर रोड का वीडियो आया सामने, पुलिस ने की जांच शुरू

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई के कार्टर रोड पर देर रात एक तेज़ रफ्तार कार की बोनट पर एक युवक को लेटे हुए देखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो लोगों को हैरान कर देने वाला है और शहर की सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो 7 जून की रात लगभग 12:30 बजे का है. '@bandrabuzz' नामक एक X हैंडल ने इस क्लिप को पोस्ट किया और बताया कि घटना कार्टर रोड, बांद्रा का है.वीडियो में एक सफेद रंग की इलेक्ट्रिक कार दिख रही है,

जिसकी बोनट पर एक युवक सफेद शर्ट और फॉर्मल पैंट में लेटा हुआ नजर आ रहा है. ये भी पढ़े:Mumbai Video: कार के बोनट पर लटका शख्स, ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी, मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का वीडियो आया सामने

कार के बोनट पर लेटा युवक

⚠️ A young man was seen lying on a moving electric car bonnet on Carter Road around 12:27 am on 7th June, raising serious safety concerns. This reckless behavior highlights the urgent need for stricter traffic regulations. (1/2) pic.twitter.com/wZ9zVAxMqt

— Bandra Buzz (@bandrabuzz) June 7, 2025