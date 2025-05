Mumbai Video: कार के बोनट पर लटका शख्स, ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी, मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का वीडियो आया सामने

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई के विलेपार्ले के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक अर्टिगा गाड़ी का ड्राइवर तेज रफ़्तार से गाड़ी चला रहा है और एक शख्स बोनट पर लटका हुआ है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग भी हैरान हो गए है. बताया जा रहा है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद विलेपार्ले पुलिस और वाकोला ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इसकी जांच शुरू कर दी है. कार को देखने से लग रहा है की ये कोई टैक्सी है. लेकिन इस तरह से लटकाकर शख्स की जान से खिलवाड़ करने का क्या माजरा है, ये अभी तक सामने नहीं आया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने कार सवार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

मुंबई में कार के बोनट पर लटका शख्स

तेज़ रफ़्तार एर्टिगा की बोनट पर लटका शख्स – ड्राइवर ने नहीं रोकी कार!#Mumbai | A man was seen clinging to the bonnet of a speeding #Ertiga car on the Western Express Highway in #VileParle. The driver, instead of stopping, kept accelerating, putting the man's life at grave risk.… pic.twitter.com/AhllginSdn

