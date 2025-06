अब आसानी से नहीं देख पाएंगे Porn, एक्सेस पाने के लिए अपलोड करनी होगी फोटो आईडी; फ्रांस की सरकार ने जारी किया नया नियम

Porn Website New Rules in France: फ्रांस में पॉर्न देखने वालों को अब बड़ा झटका लगने वाला है. वहीं की सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब पॉर्न वेबसाइट्स पर एंट्री से पहले यूजर्स की उम्र का पुख्ता सत्यापन जरूरी होगा. फ्रांस में अब पॉर्न देखने के लिए सिर्फ "मैं 18 साल से ऊपर हूं" पर क्लिक करना काफी नहीं होगा. अब यूजर्स को अपनी उम्र साबित करने के लिए फोटो आईडी अपलोड करनी होगी. इस नियम का उल्लंघन करने पर वेबसाइट को फ्रांस में बंद कर दिया जाएगा. इस फैसले के तहत Pornhub, Redtube और Youporn जैसी बड़ी पॉर्न साइट्स को भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

फिलहाल, इन वेबसाइट्स पर फ्रांस से लॉगइन करने पर यूजर्स को कोई पॉर्न कंटेंट नहीं दिखेगा, बल्कि सिर्फ एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें नए नियमों की जानकारी होगी.

Adult media giant Pornhub has pulled out of France after a fight with its government over new age verification rules to access adult sites.

The law now requires users to upload a photo ID, instead of just clicking on a button that says they're over 18.

