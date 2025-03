New Zealand vs Pakistan ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों का प्रदर्शन

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credits: Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ODI Series 2025: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला शनिवार यानी 29 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नेपियर (Napier) के मैकलीन पार्क स्टेडियम (McLean Park Stadium) में भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली गई. न्यूजीलैंड की टीम ने 4-1 से यह सीरीज अपने नाम कर ली. अब वनडे सीरीज (ODI Series) में पाकिस्तान की टीम अपनी लाज बचना चाहेगी. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान टॉम लैथम (Tom Latham) के कंधों पर थीं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) करेंगे. New Zealand vs Pakistan, ODI Series: इस दिन से शुरू होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज, यहां देखें पूरा शेड्यूल

दोनों टीमें 29 मार्च से वनडे सीरीज में टकराएंगी. वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में दो दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की वापसी होगी. ये दोनों धुरंधर टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे.चैंपियंस ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया था. पाकिस्तान की टीम सलमान अली आगा की कप्तानी में न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज खेलने गई थी. इस टी20 सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका मिला था. दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. ऐसे में आइए जानतें हैं दोनों टीमों के वनडे में रिकॉर्ड कैसा है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs NZ Head To Head)

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 119 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 61 मुकाबले अपने नाम किए है. न्यूजीलैंड की टीम को 54 मैच में जीत हासिल हुई है, जबकि 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला और 1 मैच बराबरी पर रहा हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के इन बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. केन विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ 24 मैचों की 24 पारियों में 56.08 की औसत से 1290 रन बनाए हैं. इस दौरान केन विलियमसन ने 3 शतक और 8 अर्धशतक जड़ा है. इसके अलावा केन विलियमसन का हाईएस्ट स्कोर 123 रन है. केन विलियमसन के अलावा पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने पाकिस्तान के खिलाफ 1090 रन बनाए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. इंजमाम-उल-हक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1283 रन बनाए हैं. इंजमाम-उल-हक के अलावा पूर्व सलामी बल्लेबाज सईद अनवर ने 1260 रन बनाए हैं. इन दोनों के अलावा पूर्व दिग्गज आलराउंडर शाहिद अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1078 रन बटोरे हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के इन गेंदबाजों ने बिखेरा जलवा

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज डैनियल काइल मॉरिसन 39 विकेट अपने नाम किए हैं. डैनियल काइल मॉरिसन के अलावा पूर्व कप्तान डैनियल विटोरी ने पाकिस्तान के खिलाफ 37 विकेट चटकाए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के इन गेंदबाजों ने बिखेरा जलवा

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने चटकाए हैं. वकार यूनुस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 37 मैचों में 15.84 की औसत और 4.19 की इकॉनमी के साथ 79 विकेट चटकाए हैं. वकार यूनुस के अलावा पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने 64 झटके हैं. इन दोनों दिग्गजों के अलावा पूर्व स्टार आलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 39 विकेट अपने नाम किए हैं.