VIDEO: मां की आखिरी ख्वाहिश थी दुनिया घूमना, बेटी ने अस्थियों को बोतल में भरकर समुद्र में विसर्जित कर दिया; पूरी कहानी सुनकर आप भी हो जाएंगे भावुक

British Woman Ashes in Bottle Story: ब्रिटेन की 24 साल की कारा मेलिया ने अपनी मां की आखिरी इच्छा को बेहद खास तरीके से पूरा किया, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. दरअसल, कारा की मां वेंडी चैडविक की दिल की बीमारी के चलते अचानक मौत हो गई थी. वे सिर्फ 51 साल की थीं और पांच बच्चों की मां थीं. मां का सपना था दुनिया घूमना, लेकिन जिंदगी की उलझनों में वो ये सपना पूरा नहीं कर सकीं. इसलिए बेटी ने फैसला किया कि वो अब मां की राख को दुनिया की सैर कराएगी. कारा ने मां की राख को एक कांच की बोतल में सील किया, उसमें एक प्यारा सा नोट रखा. फिर इसे इंग्लैंड के स्केगनेस बीच से समुद्र में बहा दिया.

उन्होंने नोट में लिखा, “यह मेरी मां हैं. इन्हें वापस समुद्र में डाल दो. ये दुनिया घूम रही हैं.''

