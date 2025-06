उत्तर प्रदेश के संभल में हयातनगर मोहल्ले के निवासियों ने सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए एक अवैध रूप से निर्मित मस्जिद, दरगाह और मंदिर के कुछ हिस्सों को स्वेच्छा से ध्वस्त कर दिया. यह सामुदायिक सहयोग का एक अनूठा और सराहनीय उदाहरण है. स्थानीय सरकार के मार्गदर्शन में, मुस्लिम और हिंदू समुदायों के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमणकारी संरचनाओं को हटाने के लिए मिलकर काम किया. सद्भाव, नागरिक कर्तव्य और एक-दूसरे के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा हुई है. जिला अधिकारियों ने दावा किया कि बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए नियोजित मार्ग धार्मिक इमारतों द्वारा आंशिक रूप से अवरुद्ध था. अधिसूचना के बाद, दोनों धर्मों के स्थानीय अधिकारियों ने न केवल विध्वंस को मंजूरी दी, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से भाग भी लिया, जिससे परियोजना के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से पूरा होने में मदद मिली. यह भी पढ़ें: VIDEO: लुधियाना में कुल्फी से निकली छिपकली, 7 साल का बच्चा अस्पताल में भर्ती; लोगों में मचाया हंगामा

Sambhal, Uttar Pradesh: In a rare display of communal harmony, members of both Muslim and Hindu communities voluntarily demolished parts of an illegal mosque, dargah, and temple obstructing a road-widening project in the Hayatnagar area. The peaceful action took place under… pic.twitter.com/zQCCFlLwS2

