Kerala Ship Blast: केरल तट के पास सिंगापुर के जहाज में धमाका! भारतीय नौसेना अलर्ट पर, मदद के लिए भेजा गया आईएनएस सूरत (Watch Video)

Kerala Ship Blast: केरल तट के पास सिंगापुर के ध्वजवाहक कंटेनर जहाज एमवी वान हाई 503 पर सोमवार सुबह विस्फोट होने की सूचना है. यह जानकारी एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने यहां दी. निचले डेक पर विस्फोट की सूचना सबसे पहले सुबह करीब 10.30 बजे मुंबई स्थित समुद्री परिचालन केंद्र द्वारा कोच्चि स्थित समुद्री परिचालन केंद्र को दी गई. यह जहाज 270 मीटर लंबा और 12.5 मीटर व्यास वाला है और यह सात जून को कोलंबो से मुंबई के लिए रवाना हुआ था और इसके 10 जून को पहुंचने की उम्मीद थी.

पीआरओ ने कहा, ‘‘नौ जून 25 को सुबह लगभग 10:30 बजे, एमओसी (कोच्चि) को एमओसी (मुंबई) से एमवी वान हाई 503 पर निचले डेक पर विस्फोट होने के बारे में सूचना मिली. यह जहाज सिंगापुर का एक ध्वजवाहक कंटेनर जहाज है, जो 270 मीटर लंबा और 12.5 मीटर व्यास का है.’’

2nd sabotage after Vizinjam port was opened in Kerala. One ship with Oil cargo sank and now blast.

Clear case of sabotage as Shipping and Ports lobby of West doesn't want Vizhinjam to become the World's largest Transshipment hub run by Adani.

pic.twitter.com/9KyvYCjI7V

— IndianPoliticalSpy (@the_Gspy) June 9, 2025