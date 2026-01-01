1 जनवरी की बड़ी खबरें और अपडेट्स

नए साल के पहले दिन भारत और दुनिया की अहम खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं. इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दी नए साल की शुभकामनाएं
- भारत में फरवरी से बढ़ सकते हैं सिगरेट के दाम
भारत ने सिगरेटों पर लगाया नया टैक्स, कितनी बढ़ सकती हैं कीमतें
भारत सरकार ने सिगरेटों की बिक्री पर नया टैक्स लगाने की घोषणा की है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं. वित्त मंत्रालय ने बुधवार, 31 दिसंबर की रात को सिगरेटों के लिए नए उत्पाद शुल्क की जानकारी दी. एक हजार सिगरेटों के लिए यह शुल्क 2,050 से 8,500 रुपये के बीच में होगा. सिगरेटों की लंबाई के हिसाब से यह शुल्क तय किया जाएगा.
भारत में फिलहाल सिगरेटों पर करीब 53 फीसदी टैक्स लगता है. इसमें 28 फीसदी जीएसटी होता है और बाकी मूल्य आधारित शुल्क होता है. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस मानक से काफी कम है, जिसमें धूम्रपान को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेटों पर 75 फीसदी टैक्स लगाने की वकालत की गई है. एक अनुमान के मुताबिक, भारत में करीब 10 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं.
बीते दिसंबर में भारत सरकार ने एक नए कानून को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स की नई दरें लागू होंगी. इन उत्पादों पर 28 की जगह 40 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, नया उत्पाद शुल्क भी लगाया जाएगा. सिगरेटों के लिए यह बदलाव 1 फरवरी, 2026 से लागू हो जाएगा. इससे देश में सिगरेटों की कीमतें बढ़ सकती हैं.
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एक विश्लेषक ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इस बदलाव से 75-85 मिलीमीटर लंबी सिगरेटों की कुल कीमत में 22 से 28 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. उन्होंने बताया कि नए शुल्क की वजह से 75 मिलीमीटर से लंबी सिगरेटों के दाम में प्रति सिगरेट दो से तीन रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके चलते गुरुवार, 1 जनवरी को भारतीय तंबाकू कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी देखी गई.