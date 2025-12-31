31 दिसंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

जर्मनी के एक बैंक में बड़ी सेंधमारी, 3,000 लॉकर तोड़कर करोड़ों उड़ाए

जर्मनी के एक बैंक में बड़ी सेंधमारी का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, सोमवार (30 दिसंबर) तड़के पश्चिमी शहर गेल्जनकिर्शन के एक बैंक में सेंध लगाकर चोरों ने कम-से-कम 3 करोड़ यूरो का सामान चुरा लिया. यह सारा सामान बैंक के लॉकरों में था और खाताधारकों की अमानत था. एक पुलिस प्रवक्ता ने इस सेंधमारी को बेहद पेशेवर बताया और कहा कि इसे अंजाम देने के लिए व्यापक योजना, अंदरूनी जानकारी और मजबूत आपराधिक इरादे की जरूरत है.

सेंधमारी की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि चोर एक पार्किंग गैराज से बैंक में दाखिल हुए. उन्होंने तिजोरी वाले कमरे में एक बड़ा छेद किया और बाद में चुराए गए सामान के साथ उसी रास्ते से भाग निकले. तिजोरी में 3,000 से ज्यादा सेफ-डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ा गया, जिनमें नकदी, गहने और सोना रखा था. हर बॉक्स के लगभग 10,000 यूरो के औसत बीमित मूल्य के आधार पर पुलिस ने कहा कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक, कुल नुकसान लगभग 30 मिलियन यूरो है. हालांकि, यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रविवार की रात के दौरान पार्किंग गैरेज की सीढ़ियों पर कई आदमियों को बड़े बैग ले जाते हुए देखा था. जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ली है. रिपोर्टों के मुताबिक, सोमवार तड़के एक काली ऑडी आरएस 6 गैरेज से निकलती दिखी, जिसके अंदर नकाबपोश सवार थे. पुलिस ने कहा कि गाड़ी की नंबर प्लेट कुछ वक्त पहले उत्तरी जर्मन शहर हैनोवर में चुराई गई थी.

कुछ पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उनका नुकसान उनके लॉकर के बीमित मूल्य से कहीं ज्यादा है. पुलिस ने प्रभावित ग्राहकों से अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दर्ज कराने के बजाय सीधे बैंक से संपर्क करने को कहा है. प्रभावित बैंक श्पारकासे, व्यक्तिगत जानकारी और नुकसान की रिपोर्ट जुटा रहा है और उन्हें जांच एजेंसी के साथ साझा किया जा रहा है.

