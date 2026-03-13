13 मार्च की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं. इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.- काबुल और सीमाई प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमले

- डॉनल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है अमेरिका

- यूरोप को बांटना चाहता है अमेरिका : काया कल्लास

- वेटिकन से बातचीत के बाद क्यूबा करेगा 51 कैदियों को रिहा

ईयू की विदेश नीति प्रमुख ने कहा, यूरोप को बांटना चाहता है अमेरिका

यूरोपीय संघ (ईयू) की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि अमेरिका यूरोप को बांटना चाहता है और उसे यूरोपीय संघ बिल्कुल पसंद नहीं है. कलास ने इस बात पर जोर दिया कि सभी के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की मंशा यूरोप को विभाजित करने की रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार यूरोपीय संघ को निशाना बनाया है. उन्होंने सदस्य देशों और अन्य पर कई तरह के टैरिफ लगाए हैं. इसके अलावा, उनके द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने जैसी बातें भी कही गईं, जो एक ऐसा कदम है जिससे नाटो गठबंधन प्रभावी रूप से समाप्त हो सकता है.

इसी सप्ताह, डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने अनुचित व्यापार प्रथाओं का हवाला देते हुए यूरोपीय संघ के साथ-साथ चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे अन्य देशों के खिलाफ व्यापार जांच शुरू कर दी है. इस जांच के परिणामस्वरूप, इन देशों को इस गर्मियों तक नए टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.

डॉनल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के नेतृत्व और उसकी सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई लहर की चेतावनी देते हुए लिखा, "देखें, आज इन बदमाशों के साथ क्या होता है."

उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान की नौसेना और वायु सेना को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया गया है और देश इस समय आर्थिक रूप से भी बुरी तरह चरमरा गया है.

डॉनल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को लगातार नष्ट किया जा रहा है. तेहरान के खिलाफ आगे और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई का स्पष्ट संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास बेजोड़ मारक क्षमता, असीमित गोला-बारूद और पर्याप्त समय है.

अपने बयान में एक विशेष संयोग का जिक्र करते हुए डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पिछले 47 वर्षों से दुनिया भर में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है. उन्होंने इस सैन्य अभियान को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, "अब मैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में, उन्हें मार रहा हूं."

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर किए हवाई हमले, चार लोगों की मौत

अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना ने बीती रात काबुल और सीमाई प्रांतों में हवाई हमले किए. इन हमलों के चलते राजधानी काबुल में चार लोगों की मौत हो गई. तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने इन हमलों में घरों को निशाना बनाया. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कंधार एयरपोर्ट के पास तेल डिपो को भी निशाना बनाया.

पाकिस्तानी सेना और सरकार ने इन हमलों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि, पाकिस्तान के एक सुरक्षा अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी एएफपी से हमलों की पुष्टि की है. अधिकारी ने दावा किया कि उनकी सेना ने उग्रवादी समूह ‘पाकिस्तानी तालिबान’ (टीटीपी) को निशाना बनाया. एएफपी ने काबुल में एक घर के पूरी तरह से नष्ट होने और दर्जन भर घरों को काफी नुकसान पहुंचने की पुष्टि की है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह ताजा संघर्ष फरवरी के आखिर में शुरू हुआ था. अब यह लड़ाई तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है. पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तालिबान शासन अफगानिस्तान में उग्रवादियों को शरण देता है, जो पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं. वहीं, तालिबान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है. कई वार्ताओं के बावजूद अभी तक दोनों देशों के बीच का यह विवाद सुलझ नहीं सका है.