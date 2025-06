एक चौंकाने वाली घटना में बिहार के सीवान की एक डॉक्टर, जिसकी पहचान कंचन कुमारी के रूप में हुई है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होने का दावा करती है, बुनियादी चिकित्सा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना, अव्यवस्थित स्टोररूम में सिजेरियन सेक्शन करती हुई देखी गई. प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर एक परिवार के सदस्य द्वारा फिल्माए गए दृश्य का एक वीडियो, डॉ. कंचन कुमारी को सर्जिकल मास्क या टोपी के बिना सी-सेक्शन करते हुए दिखाता है, उनके आसपास कई दर्शक, कथित तौर पर रोगी के परिवार के सदस्य, सामान्य कपड़ों में हैं. न तो स्टाफ़ और न ही उपस्थित लोगों ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) पहने हुए थे, और वातावरण में नसबंदी या संक्रमण नियंत्रण का कोई आभास नहीं था. वीडियो को नेटिज़न्स का गुस्सा मिला है. "यह घटना अयोग्य "झोला छाप" डॉक्टरों के खतरों को उजागर करती है और जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करती है. अधिकारियों को जांच करनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिस को निलंबित करना चाहिए और इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए," एक यूजर ने लिखा. यह भी पढ़ें: VIDEO: 'हिंदी में बोल बेटी...अग्रेंजी में हाथ तंग है': राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्रा के सामने पकड़े कान, जनसुनवाई का वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम रील में स्टोर रूम सी-सेक्शन करती दिखीं डॉक्टर

A gynecologist, who can't even spell the word "gynecologist" correctly, is performing a C-section in what appears to be a storage room, with zero regard for universal safety protocols or infection control. Her family member is casually filming a reel while the surgery is… pic.twitter.com/24wuxcObRi — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) June 8, 2025

'झोला छाप डॉक्टरों' के खतरे..

'बिलकुल चौंकाने वाला और परेशान करने वाला'..

Absolutely shockin and deeply disturbing. This isn’t just medical negligence, it’s a CRIME against patient safety and ethics. Authorities must urgently investigate Kanchan Kumari from Siwan and take the strictest legal and medical action possible. We cannot allow unqualified… https://t.co/E4NKGEXYN1 — Vinayak Tripathi (@belikevinayak) June 8, 2025

