ENG vs WI 3rd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: वेस्ट इंडीज ने जीता टॉस, इंग्लैंड को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 10 जून(मंगलवार) को साउथेम्प्टन(Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl ) में खेला जा रहा हैं. वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई हॉप ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. वही, इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अबतक 37 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम को महज 18 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. लेकिन एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 मैच में बारिश डालेगी खलल? यहां जानिए कैसा रहेगा साउथेम्प्टन में मौसम का मिजाज

वेस्ट इंडीज ने जीता टॉस

Captain Shai Hope gets the call right at the toss and has elected to bowl first. 🪙#ENGvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/oF77V6IDQV

— Windies Cricket (@windiescricket) June 10, 2025