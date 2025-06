CID 2 में दया और श्रेया का इमोशनल रीयूनियन; सोशल मीडिया यूजर्स बोले क्या 'दया की अधूरी कहानी' पूरी होगी?

Emotional Reunion for Daya and Shreya in CID 2 | X

CID 2: भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय और लंबे समय तक चलने वाला क्राइम शो CID एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार वजह है एपिसोड 49 में दया (दयानंद शेट्टी) और इंस्पेक्टर श्रेया (जानवी छेड़ा) का पुनर्मिलन, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. शो के इस भावुक दृश्य ने पुराने दर्शकों की यादें ताजा कर दी हैं और एक नई बहस छेड़ दी है... क्या अब 'दया की अधूरी कहानी' पूरी होगी? दया और श्रेया का रीयूनियन सीन इसके साथ ही दोनों के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

एपिसोड में जब दया की नजर श्रेया और उसकी बेटी पर पड़ती है, तो वह भावुक हो जाते हैं. वह बच्ची को अपनी बाहों में उठाते हैं और कुछ देर तक उसे निहारते रहते हैं. यह वही बच्ची है जो जन्म के कुछ समय बाद ही अगवा हो गई थी. पूरे CID ऑफिस के सामने यह दृश्य घटता है और श्रेया कहती हैं, “तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा… इतने सालों बाद.” इस सीन ने फैन्स की आंखें नम कर दीं.

Nobody knew what to say when Shreya walked into the bureau 🥹

And the way everyone stared at Daya - priceless 😭😂

Let’s be real, even the audience was holding their breath for Daya’s reaction first! 😂🔥#CID #CID2 pic.twitter.com/KuYEbvdDFC

— IndiaPulse: News & Trends (@IndiaPulseNow) June 8, 2025