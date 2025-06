South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: दक्षिण अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी 11 जून से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होने वाले बहुप्रतीक्षित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल से पहले अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. दिसंबर-जनवरी में भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बावजूद स्कॉट बोलैंड इस बार टीम से बाहर हैं. मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड तेज गेंदबाजी की अगुआई करेंगे. मार्नस लाबुशेन को उस्मान ख्वाजा के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारा गया है जबकि कैमरन ग्रीन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। ब्यू वेबस्टर ने भी अपनी जगह बरकरार रखी है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड

JUST IN: A new opening combo for the Aussies in the #WTC25 final! @jackpayn https://t.co/gwLmp8llJ3

— cricket.com.au (@cricketcomau) June 10, 2025