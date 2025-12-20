T20 World Cup 2026 India Announcement Live Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) के लिए आज का दिन बेहद ही खास है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टी20 विश्व कप 2026 और न्यूजीलैंड (New Zealand) सीरीज के लिए टीम इंडिया स्क्वॉड का ऐलान होने वाला हैं. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarakar) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नामों की पुष्टी की हैं. टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया पांच मुकाबले खेलेगी. चयनकर्ताओं के लिए शुभमन गिल (Shubman Gill) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ हैं. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्यालय पहुंच चुके हैं. टीम चुनने के लिए सेलेक्टर की मीटिंग चल रही है.

📸 The Selection Committee Meeting for #TeamIndia's squad announcement for the upcoming ICC Men’s T20 World Cup is underway at the BCCI headquarters. 🙌#MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/YFWgAoIB8F — BCCI (@BCCI) December 20, 2025

