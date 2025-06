गोल्डन स्कर्ट और ब्लू जैकेट में भोजपुरी स्टार Akanksha Puri ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, फैंस ने बांधें तारीफों के पुल (View Pics)

Akanksha Puri (Photo Credits: Instagram)

Akanksha Puri Bold Look: भोजपुरी और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी अपने स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह गोल्डन प्लिटेड स्कर्ट और ब्लू एंब्रॉयडरी जैकेट में कहर ढाती नज़र आ रही हैं. उनका यह लुक न सिर्फ ट्रेंडी है बल्कि फैशन आइकन की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है. पोस्ट के साथ आकांक्षा ने लिखा – “Stealing the spotlight 🔥” और फैंस भी यही मान रहे हैं कि उन्होंने सच में पूरी लाइमलाइट चुरा ली है. आकांक्षा के इस आउटफिट को डिज़ाइनर Ashna Vaswani ने डिज़ाइन किया है और उन्होंने खुद इस लुक पर कमेंट करते हुए लिखा, "OMG, we absolutely love the look of our collection Devi Drape on you. Slaying it girl!"

तस्वीरों में आकांक्षा ने ब्रॉन्ज़ मेकअप, स्टेटमेंट ज्वेलरी और स्ट्रेट हेयरस्टाइल के साथ अपना ग्लैमरस लुक कंप्लीट किया है. उन्होंने इस पोस्ट में बताया कि इस लुक का मेकअप उन्होंने खुद किया है. उनका कॉन्फिडेंस और कूल एटीट्यूड इस तस्वीर को और भी पावरफुल बना देता है. फैंस भी इस लुक को लेकर खूब तारीफें कर रहे हैं. किसी ने उन्हें “Queen” कहा तो किसी ने “Bossbabe”. कुछ ही घंटों में इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

आकांक्षा पुरी का बोल्ड स्टाइल:

View this post on Instagram A post shared by Akanksha Puri🧚‍♀️ (@akanksha8000)

आकांक्षा पुरी की ये तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वह सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक ट्रेंडसेटर भी हैं. उनके हर लुक में एक अलग ही शाइन होती है जो उन्हें बाकी से अलग बनाती है. सोशल मीडिया पर उनका ये अंदाज़ फिलहाल टॉप ट्रेंड में बना हुआ है.