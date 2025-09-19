VIDEO: '2 साल तक मेरा इस्तेमाल किया': भोजपुरी एक्ट्रेस Vannu D Great ने यूट्यूबर Mani Meraj पर लगाए यौन शोषण के आरोप, रोते-रोते हुईं बीमार

Who Is Vannu D Great: भोजपुरी इंडस्ट्री (Bhojpuri Industry) से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां भोजपुरी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वन्नू डी ग्रेट (Social media Influencer Sheela) ने यूट्यूबर मणि मेराज (YouTuber Mani Meraj) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वन्नू का दावा है कि मणि मिराज ने उनके साथ जबरदस्ती की, उनसे गुपचुप शादी की और बाद में उन्हें छोड़ दिया. इस आरोप ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचाया है. सोशल मीडिया पर 'शीला' के नाम से मशहूर वन्नू डी ग्रेट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर किया है.
वीडियो में, उन्होंने बताया कि मणि मेराज ने शादी का झूठा वादा करके उनका शारीरिक शोषण (Physical Abuse) किया. वन्नू का दावा है कि मिराज के कई अफेयर थे और अब वह उन्हें पूरी तरह से छोड़ चुकी हैं.
वायरल वीडियो में वन्नू डी ग्रेट ने मणि मेराज पर लगाए गंभीर आरोप
एक्ट्रेस वन्नू डी ग्रेट अस्पताल में भर्ती
9 सितंबर, 2025 से फरार है मणि मिराज
वन्नू डी ग्रेट ने कहा कि मिराज ने बार-बार उनके साथ जबरदस्ती की और कहा, "तुम मेरी पत्नी हो. अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, तो किसके साथ करूंगा?"
वन्नू ने यह भी बताया कि मणि मेराज का फोन 9 सितंबर, 2025 से बंद है और वह फरार है. बताया जा रहा है कि इन घटनाओं के बाद वन्नू की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल (Instagram profile) पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनका इलाज चलता हुआ दिखाई दे रहा है.
वन्नू डी ग्रेट कौन हैं?
वन्नू डी ग्रेट मूल रूप से लुधियाना, पंजाब की रहने वाली हैं. वह भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर उनके फैन्स की अच्छी खासी संख्या है. इंस्टाग्राम (Instagram Video) पर उनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और लाखों लोग उन्हें यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करते हैं.
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वन्नू ने मणि मेराज के खिलाफ पुलिस (Delhi Police) में शिकायत दर्ज कराई है या नहीं. हालांकि, कई यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जताया है.