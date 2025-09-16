Vannu D Great Viral Video: भोजपुरी एक्ट्रेस वन्नू द ग्रेट ने यूट्यूबर मनी मिराज पर लगाए कई अफेयर, जबरन सेक्स जैसे गंभीर आरोप

Vannu D great accuses YouTuber Mani Meraj | Instagram/@manimeraj09

पटना: भोजपुरी फिल्मों और सोशल मीडिया की जानी-मानी इन्फ्लुएंसर वन्नू द ग्रेट (असल नाम शीला) ने यूट्यूबर मनी मिराज (Mani Meraj) पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद मिराज ने उन्हें छोड़ दिया, कई अफेयर चलाए, जबरन शारीरिक संबंध बनाए और यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी. वन्नू डी ग्रेट का कहना है कि वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और मनी मिराज फरार हैं.

शादी, धर्म परिवर्तन और धोखे का आरोप

वन्नू ने वीडियो में कहा कि मनी मिराज ने उन्हें प्यार के जाल में फंसाया, धर्म परिवर्तन करवाया और गुपचुप तरीके से शादी की. उनका आरोप है कि शादी के बावजूद मनी के कई महिलाओं से रिश्ते थे. उन्होंने कहा, "उसने कहा था—तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा?" वन्नू ने यह भी बताया कि जब वह मिराज के परिवार से मिलने बिहार के मुजफ्फरपुर गईं, तो उन्हें धमकाया गया. उनके मुताबिक, मिराज के पिता ने कहा कि "पुलिस और चीफ हमारे साथ हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता."

वन्नू डी ग्रेट का वायरल वीडियो

View this post on Instagram A post shared by VannuDGreat (@vannudgreat_)

View this post on Instagram A post shared by VannuDGreat (@vannudgreat_)

अस्पताल से लगाई मदद की गुहार

इंस्टाग्राम वीडियो में आंसू भरी आंखों से वन्नू ने बताया कि मनी का फोन 9 सितंबर से बंद है और वह उनसे संपर्क नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि मनी का परिवार और दोस्त उसे बचा रहे हैं. वन्नू ने कहा कि उनके पास उनके रिश्ते से जुड़े सारे सबूत हैं, लेकिन अब मनी मिराज उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर भावुक अपील

वन्नू ने वीडियो में कहा कि कई लोगों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया. उन्होंने कहा, "सबने कहा था कि एक दिन मैं लाइव आकर रोऊंगी, और वही दिन आज आ गया है." वन्नू के वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं, जबकि कुछ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

फिलहाल जांच और प्रतिक्रिया का इंतजार

यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, लेकिन मनी मिराज की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. पुलिस या प्रशासन की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया है. फिलहाल वन्नू डी ग्रेट की ओर से लगाए गए आरोपों की सच्चाई और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.