Bhojpuri Star Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का केस, कोर्ट ने दिया आदेश

Bhojpuri Star Pawan Singh: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ( Bhojpuri Star Pawan Singh) पर कोर्ट (Court)ने धोखाधड़ी (Fraud)का मुक़दमा(Case) दर्ज करने के निर्देश दिए है. बताया जा रहा है महाराष्ट्र (Maharashtra)के रहनेवाले एक दंपत्ति ने खुद को फिल्म का प्रोडूसर (Producer)बताकर उनसे निवेश करने के लिए कहा और उन्हें निवेश करने लगवाया. फिर्यादी एक होटल व्यवसायी बताएं जा रहे है.साल 2018 में एक होटल में बैठक की गई और उनको एक लेटरहेड पर अग्रीमेंट करवाया गया और उन्हें उस फिल्म का प्रोडूसर घोषित किया गया. इसके साथ ही उन्हें बड़े मुनाफे का लालच दिया गया और बताया गया कि 50 प्रतिशत कमाई का हिस्सा उनको मिलेगा.

कारोबारी का आरोप

जानकारी के मुताबिक़ व्यवसायी का आरोप है कि वर्ष 2017 में महाराष्ट्र (Maharashtra)निवासी प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय ने खुद को फिल्म निर्माता बताकर संपर्क किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भोजपुरी फिल्म (Bhojpuri Film)में निवेश से मोटा मुनाफा होगा और उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh)से सब्सिडी (Subsidy)भी वापस मिल जाएगी. इसके बाद उनकी मुलाकात भोजपुरी स्टार पवन सिंह ( Bhojpuri Star Pawan Singh) से कराई गई और निवेश का दबाव बनाया गया. जब फिल्म रिलीज हुई और मुनाफा हुआ तो इन्हें कुछ भी नहीं दिया गया.

पवन सिंह ने दी जान से मारने की धमकी

व्यवसायी ने आरोप लगाया है की जब उन्होंने अपना हिस्सा मांगा तो टालमटोल किया गया है और इसके बाद पवन सिंह ( Bhojpuri Star Pawan Singh)ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई

बताया जा रहा है की इस मामले की शिकायत जब उन्होंने कैंट पुलिस स्टेशन (Police Station) में की तो कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद वे पुलिस आयुक्त से भी मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने कोर्ट (Court) का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने शिकायत के आधार पर पवन सिंह पर मुक़दमा दर्ज करने के निर्देश दिए है.