WTC Final 2025: लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर बुधवार, 11 जून से शुरू होने वाले 2023-25 ​​साइकिल के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा. इस बड़े मुकाबले से पहले, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. तेम्बा बावुमा टीम का नेतृत्व करेंगे और उनके साथ एडेन मार्कराम, कगिसो रबाडा, केशव महाराज जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे. टीम में ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड बेडिंगम और रयान रिकेल्टन जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जिससे टीम को एक नया रूप मिला है. वियान मुल्डर और लुंगी एनगिडी टीम को अतिरिक्त धार प्रदान करेंगे.

JUST IN: The Proteas have named their side for the #WTC25 decider | @jackpayn https://t.co/3OylZgdKSR

— cricket.com.au (@cricketcomau) June 10, 2025