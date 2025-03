Sunita Williams Stuck: फिर टली सुनीता विलियम्स की वापसी, 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसीं, तकनीकी गड़बड़ी के चलते लॉन्च नहीं हुआ SpaceX Crew-10

भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक बार फिर से टल गई है. दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले 9 महीनों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर हैं, जबकि उनकी मिशन अवधि केवल 8 दिनों की थी. उनकी वापसी के लिए निर्धारित स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट की लॉन्चिंग तकनीकी खामियों के कारण रोक दी गई है.

12 मार्च को स्पेसएक्स का फाल्कन-9 रॉकेट चार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ISS के लिए उड़ान भरने वाला था, जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेते. लॉन्चिंग से लगभग एक घंटा पहले, रॉकेट के हाइड्रोलिक सिस्टम और ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में तकनीकी खामियां पाई गईं, जिससे लॉन्चिंग को टालना पड़ा.

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से ISS पहुंचे थे. उनकी योजना 8 दिनों बाद वापस लौटने की थी, लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी समस्याओं के कारण वे वहां फंस गए. तब से उनकी वापसी के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से सभी प्रयास विफल रहे हैं.

नासा और स्पेसएक्स के अनुसार, फाल्कन-9 रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए अगली संभावित विंडो 13 और 14 मार्च को उपलब्ध है. यदि तकनीकी खामियों को समय पर ठीक कर लिया जाता है, तो रॉकेट को इन तारीखों में लॉन्च किया जा सकता है, जिससे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी संभव हो सकेगी.

Sunita Williams’ Return Delayed: NASA-SpaceX Crew-10 grounded over system glitch—New possible launch date & what’s nexthttps://t.co/7I1P7C8D5s

— Economic Times (@EconomicTimes) March 13, 2025