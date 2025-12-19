स्कूल के एनुअल डे में पिंक ड्रेस में छाईं आराध्या बच्चन, ऐश्वर्या–अभिषेक और अमिताभ बच्चन बने प्राउड चीयरलीडर्स (Watch Video)

पिंक ड्रेस में आराध्या बच्चन (Photo Credits: Instagram)

Aaradhya Bachchan: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और एक्टर अभिषेक बच्चन की लाड़ली आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. ये स्टार किड अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया, जब वह अपने स्कूल के एनुअल डे फंक्शन के बाद बाहर निकलीं. पिंक ड्रेस और मैचिंग हेयरबैंड में आराध्या बिल्कुल राजकुमारी लग रही थीं. उनके साथ उनके प्राउड पेरेंट्स ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) थे, और साथ में प्यारे दादा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी थे, जो अपनी पोती को चीयर करने के लिए खास तौर पर आए थे. यह भी पढ़ें: Aishwarya-Abhishek Recreate 'Kajra Re' Dance with Aaradhya: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने आराध्या के साथ फिर दोहराया ‘कजरारे’ डांस, फैमिली वेडिंग में दिखा धमाकेदार अंदाज (Watch Video)

पिंक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं आराध्या बच्चन

आराध्या बच्चन माता-पिता के साथ स्कूल इवेंट से बाहर निकलीं

आराध्या के एनुअल डे पर बच्चन परिवार की मौजूदगी सालों से एक प्यारी परंपरा बन गई है और इस बार भी ऐसा ही हुआ. इवेंट के बाद, तीनों को एक साथ बाहर निकलते देखा गया, जिसमें आराध्या भी उनके साथ थीं और कैमरों के लिए शरमाते हुए मुस्कुरा रही थीं. बाद में उन्हें अपने माता-पिता के साथ कार में बैठे देखा गया, जो उस खास दिन की खुशी से अभी भी चमक रही थीं. पिछले साल, आराध्या के स्कूल परफॉर्मेंस के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स ने नाटक के दौरान उनके आत्मविश्वास और टैलेंट की तारीफ की थी.

आराध्या की मैच्योरिटी पर अभिषेक बच्चन

हाल ही में एक इंटरव्यू में, अभिषेक बच्चन ने बताया कि आराध्या पब्लिक अटेंशन और अपने मशहूर परिवार से जुड़ी अफवाहों को कैसे हैंडल करती हैं. पीपिंग मून से बात करते हुए, उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या अपनी बेटी को गाइड करने में अहम भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा, 'ऐश्वर्या ने आराध्या में फिल्म इंडस्ट्री और हमारे काम के प्रति बहुत सम्मान पैदा किया है. उन्होंने उसे सिखाया है कि हम जो कुछ भी हैं, वह फिल्मों और दर्शकों की वजह से हैं.' अभिषेक ने आराध्या के एक कॉन्फिडेंट टीनएजर बनने के बारे में भी प्यार से बात की. उन्होंने कहा, 'उसकी अपनी राय है. वह बहुत पक्की टीनएजर है. उसकी अपनी अलग राय है जिन पर हम अकेले में बात करते हैं, लेकिन उसके पास हर बात कहने का एक शानदार तरीका है.'