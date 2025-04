Aishwarya-Abhishek Recreate 'Kajra Re' Dance with Aaradhya: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने आराध्या के साथ फिर दोहराया ‘कजरारे’ डांस, फैमिली वेडिंग में दिखा धमाकेदार अंदाज (Watch Video)

Aishwarya-Abhishek Recreate 'Kajra Re' Dance with Aaradhya: बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपनी बेटी आराध्या के साथ कजरारे गाने पर डांस कर फैंस को पुरानी यादों में लौटा दिया. यह खास पल अभिनेत्री की कजिन श्लोका शेट्टी के भाई की शादी में देखा गया, जो पुणे में आयोजित हुई थी. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में ऐश्वर्या और अभिषेक को अपनी आइकॉनिक फिल्म बंटी और बबली के मशहूर गाने कजरारे के हुक स्टेप्स पर थिरकते हुए देखा जा सकता है. इस खास डांस में उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी शामिल हुईं, जिसने फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया. तलाक की अफवाहों के बीच Abhishek Bachchan ने Aishwarya Rai की तारीफ की, मां और पत्नी की भूमिका को बताया अहम

शादी के इस जश्न में बच्चन परिवार की मौजूदगी ने माहौल को और भी खास बना दिया. जैसे ही डीजे ने कजरारे बजाया, मेहमानों ने ऐश्वर्या और अभिषेक को मंच पर बुलाया, जहां उन्होंने जबरदस्त एनर्जी के साथ डांस किया. आराध्या ने भी माता-पिता का साथ देते हुए शानदार परफॉर्मेंस दी.

That moment when Aishwarya Rai hinted Abhishek Bachchan to change the step 🥹🫶#AishwaryaRaiBachchan #AbhishekBachchanpic.twitter.com/qIDhiddS8U

— Empress Aishwarya Fan (@badass_aishfan) April 1, 2025