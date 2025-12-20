Jaffar Express Attack: बलूचिस्तान में फिर विद्रोहियों के निशाने पर जाफर एक्सप्रेस, दो ट्रेनों को बम से उड़ाने की साज़िश नाकाम

(Photo Credits Twitter)

Jafar Express Attack: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध बलूच विद्रोहियों ने एक बार फिर रेलवे को निशाना बनाया. 19 दिसंबर 2025 को दो अलग-अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट किए गए, जिनका उद्देश्य पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल ट्रेनों को पटरी से उतारना था.

पहला विस्फोट मुश्काफ क्षेत्र में

क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शाहिद नवाज के अनुसार, पहला विस्फोट मुश्काफ क्षेत्र में हुआ, जहां रेलवे ट्रैक का लगभग तीन फीट का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरा विस्फोट दश्त क्षेत्र (मस्तुंग जिला) में हुआ, जिससे ट्रैक को और नुकसान पहुंचा। दोनों हमलों में ट्रेनें बाल-बाल बच गईं, क्योंकि विस्फोट ट्रेनों के गुजरने के समय पर नहीं हुए। किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. यह भी पढ़े: Jaffar Express Attack: पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, IED ब्लास्ट में ट्रैक से कई डिब्बे पटरी से उतरे (Watch Video)

ट्रेनों को सुरक्षा कारणों से रोका गया

विस्फोटों के बाद मुख्य रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्वेटा से अन्य प्रांतों को जोड़ने वाली रेल सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित हो गईं. ट्रेनों को सुरक्षा कारणों से रोका गया, लेकिन ट्रैक की मरम्मत के बाद सेवाएं बहाल कर दी गईं। शनिवार को जाफर एक्सप्रेस की एक विशेष सेवा पेशावर के लिए रवाना की गई.

जाफर एक्सप्रेस को इससे पहले भी निशाना बनाया गया है

यह घटना बलूचिस्तान में जारी अलगाववादी हिंसा की कड़ी में नवीनतम है. जाफर एक्सप्रेस इस साल कई बार निशाने पर रही है. मार्च 2025 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ट्रेन को हाईजैक कर सैकड़ों यात्रियों को बंधक बनाया था, जिसमें सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सभी विद्रोही मारे गए थे। इसके अलावा पिछले दो महीनों में भी ट्रैक पर कई विस्फोट हुए, लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ

विद्रोहियों की मांगें

बलूच अलगाववादी समूह जैसे BLA क्षेत्रीय संसाधनों पर स्थानीय अधिकार, अधिक स्वायत्तता और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करते हैं। वे अक्सर रेलवे, सड़कें और सुरक्षा ठिकाने निशाना बनाते हैं

हमलों के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रेलवे मार्गों पर तैनाती बढ़ा दी है और जांच जारी है। कोई समूह ने अभी इन विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है