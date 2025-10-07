Jaffar Express Attack: पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, IED ब्लास्ट में ट्रैक से कई डिब्बे पटरी से उतरे (Watch Video)
Jaffar Express Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया है. यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन सुल्तान कोट स्टेशन के पास गुजर रही थी. इसी दौरान पटरियों पर लगाया गया IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) तेज धमाके के साथ फट गया. धमाका इतना ज़बरदस्त था कि ट्रेन के कम से कम पांच डिब्बे पटरी से उतर गए और यात्रियों में हड़कंप मच गया.

हमले में कई यात्री घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं, जिससे यह घटना और भी भयावह बन गई. फिलहाल, कई यात्रियों के घायल होने की पुष्टि हुई है.

क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट

राहत और बचाव कार्य शुरू

धमाके की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हमला पहले से प्लांट किए गए बम के ज़रिए किया गया था.

 उस रेल रूट पर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित

फिलहाल उस रूट से आने और जानें वाली सभी गाड़ियों को डायवर्ट कर दिया गया है. हालांकि  रेलवे की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उस रूट को जल्द से जल्द चालू किया जाए. ताकि उस रूट से गुजरने वाली गाडियां आराम से आ जा सकें

 जाफर एक्सप्रेस पर पहले भी हो चुके हैं हमले

यह कोई पहला मौका नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो।

  • अगस्त 2025 में भी इसी ट्रेन पर मस्तुंग जिले में IED ब्लास्ट हुआ था, जिसमें ट्रेन के 6 कोच प्रभावित हुए थे.

  • वहीं, मार्च 2025 में बोलन पास के पास बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उस वक्त ट्रेन में करीब 400 यात्री सवार थे। हमलावरों ने न केवल ट्रैक उड़ा दिया था बल्कि ट्रेन पर फायरिंग भी की थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी.

बलूच आर्मी ने इस हमले की ली जिम्मेदारी

बलूचिस्तान, पाकिस्तान का वो क्षेत्र है जहाँ लंबे समय से सरकार-विरोधी आंदोलन चल रहे हैं. यहां के विद्रोही संगठन अक्सर पाकिस्तानी सेना, सुरक्षा बलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं. जाफर एक्सप्रेस पर बार-बार हो रहे हमलों से यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. इस बार भी उन्होंने ने ही हमला किया हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार बलूच आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली हैं