VIDEO: युवक को लगी ऑनलाइन गेम्स की ऐसी लत.. 2 साल से होटल के कमरे में था बंद, ऐप से मंगवाता था खाना, कमरे का दरवाजा खोलकर देखने पर स्टाफ के उड़े होश

Changchun Viral Video(@IndianGems_)

Changchun News: चीन (China) के जिलिन प्रांत (Jilin Province) की राजधानी चांगचुन (Changchun) में स्थित एक ई-स्पोर्ट्स होटल (Esports Hotel) उस समय सुर्खियों में आ गया, जब होटल स्टाफ ने करीब दो साल बाद एक कमरे का दरवाजा खोला. अंदर का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए. कमरे में हर तरफ कचरा (Trash) भरा था और कुछ जगहों पर गंदगी लगभग एक मीटर तक ऊंची जमा थी.स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक ग्राहक ने इस कमरे में लगभग 24 महीने (24 Months) तक लगातार ठहराव किया. इस दौरान उसने एक बार भी हाउसकीपिंग (Housekeeping) या सफाई सेवा की मांग नहीं की.

होटल की 'डू नॉट डिस्टर्ब' (Do Not Disturb)” नीति ने इस हालात को और बिगाड़ दिया.ग्राहक के चेकआउट के बाद होटल कर्मचारियों ने कमरे की हालत का वीडियो बनाया, जो चीनी सोशल मीडिया (Chinese Social Media) पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में फर्श से लेकर कमर तक कचरे के ढेर नजर आए. खाने के खाली डिब्बे (Takeaway Containers), प्लास्टिक बोतलें (Plastic Bottles) और खराब हो चुका खाना हर तरफ फैला हुआ था.इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @IndianGems_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Italian Prime Minister Giorgia Meloni: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 6 फीट 8 इंच लंबे मोजाम्बिक के राष्ट्रपति डैनियल फ्रांसिस्को चापो से मिली, सोशल मीडिया पर VIDEO हुआ वायरल

होटल रूम में कचरा ही कचरा

Chinese gamer holed up in hotel room for 2+ years, ordering deliveries. On checkout, cleaners found trash piled 1m high, burying desk and chairs. Took 3 days to clean 😭 Imagine if this had been done by an Indianpic.twitter.com/gUyOCXPtL3 — 🚨Indian Gems (@IndianGems_) December 20, 2025

बाथरूम बना बायोहैजर्ड जोन

होटल स्टाफ का कहना है कि कमरे का बाथरूम (Bathroom) सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में था. वहां बिना सुरक्षा किट (Protective Gear) के जाना संभव नहीं था। हालात इतने खराब थे कि पूरे कमरे को स्वास्थ्य के लिए खतरा (Sanitation Hazard) माना गया.

तीन दिन चला सफाई अभियान

कचरे की भयावह मात्रा को देखते हुए होटल प्रबंधन ने कमरा सील (Sealed Room) कर दिया और प्रोफेशनल क्लीनिंग टीम (Professional Cleaning Crew) को बुलाया.कर्मचारियों के अनुसार, पूरे कमरे की सफाई में तीन दिन (Three Days) लगे. सफाई के बाद भी कमरे को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले मरम्मत (Repair Work) की जरूरत बताई गई.

होटल प्रबंधन का पक्ष

होटल मैनेजमेंट (Hotel Management) ने सफाई न कराने पर सफाई देते हुए कहा कि ग्राहक हमेशा समय पर भुगतान करता रहा और कभी किसी तरह की शिकायत या हंगामा नहीं किया. इसी वजह से स्टाफ ने बीच में दखल नहीं दिया. हालांकि यह दलील लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई.

गेमिंग लत पर फिर छिड़ी बहस

इस घटना ने चीन में गेमिंग एडिक्शन (Gaming Addiction) को लेकर नई बहस छेड़ दी है. पहले से ही चीन में नाबालिगों के लिए गेम खेलने की समय सीमा (Gaming Time Limit) और रियल नेम वेरिफिकेशन (Real Name Verification) जैसे सख्त नियम लागू हैं. ऐसे में ई-स्पोर्ट्स होटल्स की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं.

निजता बनाम जिम्मेदारी पर सवाल

सोशल मीडिया पर लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि होटल को ग्राहक की निजता (Privacy) का कितना सम्मान करना चाहिए, जब हालात सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health Risk) के लिए खतरा बन जाएं. कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि लंबे समय तक ठहरने वाले ग्राहकों के लिए अनिवार्य निरीक्षण (Mandatory Inspection) और न्यूनतम सफाई नियम (Minimum Cleaning Rules) बनाए जाने चाहिए.