Italian Prime Minister Giorgia Meloni: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 6 फीट 8 इंच लंबे मोजाम्बिक के राष्ट्रपति डैनियल फ्रांसिस्को चापो से मिली, सोशल मीडिया पर VIDEO हुआ वायरल

Italian Prime Minister Giorgia Meloni: इटली (Italy) की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Prime Minister Georgia Meloni)ने पिछले हफ्ते रोम में इटालियन सरकार के मुख्यालय में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति डेनियल चापो (Mozambique's President Daniel Chapo) का स्वागत किया. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और मोज़ाम्बिक के राष्ट्रपति डैनियल चापो की मुलाकात इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि दोनों नेताओं के बीच दिखा जबरदस्त कद का अंतर है, जिसने कैमरों का पूरा फोकस अपनी ओर खींच लिया. इस दौरान मोज़ाम्बिक के राष्ट्रपति डैनियल चापो की हाइट ने ने सभी का ध्यान खींचा.

हाइट ने खींचा सभी का ध्यान

5 फीट 2 इंच बनाम 6 फीट 8 इंच

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Georgia Meloni) की लंबाई करीब 5 फीट 2 इंच लंबी (5’2 Tall) है, जबकि मोज़ाम्बिक के राष्ट्रपति डैनियल चापो लगभग (6’8 Height) के हैं. रोम स्थित इटली सरकार मुख्यालय में जब दोनों आमने-सामने आए, तो यह फर्क साफ तौर पर नजर आया.

हाथ मिलाते वक्त दिखी मेलोनी की प्रतिक्रिया

जैसे ही मेलोनी राष्ट्रपति चापो से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ीं, उन्होंने ऊपर की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ चौंकती हुई नजर आईं. कैमरों में कैद इस पल में उनके चेहरे के हाव-भाव सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. कुछ सेकंड की इस बातचीत में मेलोनी कुछ कहते हुए भी नजर आईं, जिसे लोग हैरानी भरी प्रतिक्रिया मान रहे हैं.

फोटोग्राफरों के लिए भी बनी चुनौती

इस मुलाकात के दौरान (Photographers) को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नेताओं को एक ही फ्रेम में कैद करने के लिए कुछ फोटोग्राफरों को नीचे बैठना पड़ा, तो कुछ को जमीन पर लेटना तक पड़ा.राष्ट्रपति डैनियल चापो, जो (Basketball Enthusiast) भी बताए जाते हैं, अपनी लंबाई को लेकर पहले भी कई वैश्विक नेताओं के साथ तस्वीरों में चर्चा का विषय बन चुके हैं.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

मेलोनी की यह स्वाभाविक और मानवीय प्रतिक्रिया देखते ही देखते (Social Media) पर वायरल हो गई. यूजर्स इस मुलाकात को मजेदार बताते हुए तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.