इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने PM मोदी और ट्रंप की तारीफ की, बौखलाए वामपंथ पर भी साधा निशाना

वाशिंगटन डीसी: इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने वैश्विक वामपंथी राजनीति की "दोहरी मानसिकता" पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई जैसे नेता एक नए वैश्विक रूढ़िवादी आंदोलन को आकार दे रहे हैं.

मेलोनी ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित कंज़र्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस (CPAC) को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, "डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद, वामपंथी खेमा बौखला गया है. वे केवल इस बात से नाराज नहीं हैं कि रूढ़िवादी जीत रहे हैं, बल्कि इस बात से भी परेशान हैं कि अब रूढ़िवादी नेता वैश्विक स्तर पर सहयोग कर रहे हैं."

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की सराहना करते हुए, मेलोनी ने कहा कि वामपंथी खेमा घबराया हुआ है क्योंकि दुनिया के रूढ़िवादी नेता आपस में सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "जब 90 के दशक में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने वैश्विक वामपंथी उदारवादी नेटवर्क बनाया था, तो उन्हें राजनेता कहा गया. लेकिन जब ट्रंप, मेलोनी, मिलेई या मोदी एक साथ खड़े होते हैं, तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है."

Italian PM Giorgia Meloni:

The Left is nervous & with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria because we are uniting.

Today, when Trump, Maloni, Millay or maybe MODI talk, they are called a threat to democracy. But people will keep voting us.... pic.twitter.com/aJHQMzPPjd

