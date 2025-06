Housefull 5 Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' बनी 2025 की सबसे बड़ी ओपनर, 'स्काई फोर्स' और 'केसरी चैप्टर 2' को छोड़ा पीछे

Housefull 5 Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग दर्ज की है. फिल्म ने पहले दिन 24.35 करोड़ की कमाई करते हुए 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की. इसी के साथ यह 'स्काई फोर्स' (15.30 करोड़) और 'केसरी चैप्टर 2' (7.84 करोड़, लिमिटेड रिलीज) को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर आ गई है. खास बात यह है कि 'हाउसफुल 5' अक्षय कुमार की पोस्ट-पैंडेमिक एरा की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है. इससे पहले 2021 में रिलीज हुई 'सूर्यवंशी' ने 50% महाराष्ट्र ऑक्यूपेंसी के बावजूद 26.29 करोड़ की ओपनिंग की थी.

फिल्म की दमदार शुरुआत इस बात का संकेत है कि हाउसफुल फ्रैंचाइज़ी की फैन फॉलोइंग अब भी कायम है. भले ही क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यूज मिल रहे हों, लेकिन पहले दिन की कमाई से साफ है कि दर्शकों ने फिल्म को भरपूर रिस्पॉन्स दिया है.

AKSHAY KUMAR VS AKSHAY KUMAR – 2025 RELEASES: 'HOUSEFULL 5' TOPS... Note: Opening Day numbers.

⭐️ #Housefull5: ₹ 24.35 cr

⭐️ #SkyForce: ₹ 15.30 cr

⭐️ #KesariChapter2: ₹ 7.84 cr [limited release]

Incidentally, #Housefull5 is the second-biggest opener for #AkshayKumar in the… pic.twitter.com/UTxtdfwvpn

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 7, 2025