Deepika Padukone Joins AA22xA6: एक्शन अवतार में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन और एटली संग करेंगी धमाकेदार वापसी (Watch Video)

Deepika Padukone (Photo Credits: Instagram)

Deepika Padukone Joins AA22xA6: अल्लू अर्जुन और एटली की बिग बजट फिल्म में वॉरियर बनेंगी दीपिका पादुकोण, एक्शन अवतार देख फैंस बोले - 'अब वांगा की जरूरत नहीं' दीपिका पादुकोण एक और पैन इंडिया मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई हैं. शनिवार को मेकर्स ने ऑफिशियल वीडियो शेयर कर दीपिका की एंट्री की घोषणा की. फिल्म का टाइटल फिलहाल ‘AA22xA6’ रखा गया है और इसमें दीपिका के साथ अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली नजर आएंगे. Sun Pictures ने अपने सोशल मीडिया पर एक प्रोमो जारी किया जिसमें दीपिका पादुकोण और एटली बातचीत करते नजर आते हैं.

इसके बाद दीपिका का वॉरियर अवतार सामने आता है – हाथ में युद्ध-कुल्हाड़ी, मोशन कैप्चर सूट में घोड़े पर बैठी हुईं दीपिका अपने किरदार की झलक देती हैं. वीडियो में उनके एक्शन सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट स्केच भी शामिल हैं.

दीपिका का एक्शन अवतार:

फैंस इस वीडियो को देखकर खासे एक्साइटेड हैं. किसी ने लिखा, “Deepika Padukone Action Goosebumps,” तो किसी ने कहा, “She looks so badass here.” वहीं कुछ यूजर्स ने हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘Spirit’ छोड़ने के विवाद को लेकर भी तंज कसा. एक फैन ने लिखा, “She doesn’t need Vanga.” बता दें कि Spirit फिल्म को लेकर दीपिका और फिल्म के मेकर्स के बीच प्रोफेशनल डिमांड्स को लेकर विवाद हुआ था. रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने शूटिंग के लिए 8 घंटे की वर्किंग डिमांड रखी थी, क्योंकि वह नई मां बनी हैं.

दीपिका इससे पहले भी पैन इंडिया फिल्म ‘Kalki 2898 AD’ में नजर आ चुकी हैं, जिसमें उनके साथ प्रभास और अमिताभ बच्चन थे. अब एटली और अल्लू अर्जुन के साथ यह प्रोजेक्ट दीपिका के करियर में एक और बड़ा अध्याय जोड़ने जा रहा है. फिलहाल फिल्म की शूटिंग डेट और रिलीज को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वीडियो ने फैंस की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं.