FIR Against Shahrukh and Deepika: सुपरस्टार शाहरुख़ खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ वकील ने दर्ज करवाई भरतपुर में एफआईआर, जाने क्या है पूरा मामला

Credit-(FB)

FIR Against Shahrukh and Deepika: फिल्मस्टार्स (Filmstars) बड़ी बड़ी कंपनियों और उनके प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन करते है और कई बार लोग इन विज्ञापन पर भरोसा करके इन प्रोडक्ट पर खरीद लेते है. ऐसा ही एक मामला राजस्थान (Rajasthan)से सामने आया है. जहांपर कार में खराबी आने पर और कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं करने पर वकील (Lawyer) ने सीधे इस कार का विज्ञापन (Advertising) करनेवाले बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) समेत कंपनी से जुड़े लोगों पर एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है. वकील ने आरोप लगाया है की दोनों फिल्मस्टार्स ने ख़राब वाहन प्रचार-प्रसार किया है.

एफआईआर में हुंडई कंपनी के एमडी उनसू किम,सीओओ और शो-रूम मालिकों के नाम भी शामिल हैं. इस मामले के बाद अब इसकी चर्चा सभी और हो रही है.ये भी पढ़े:29 फिल्मी सितारों पर ED का शिकंजा! विजय देवरकोंडा-प्रकाश राज का नाम भी शामिल, सट्टेबाजी ऐप्स का प्रमोशन पड़ा भारी

क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले वकील किरण सिंह है. भरतपुर (Bharatpur) के मथुरा गेट थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू भी कर दी है. वकील किरण सिंह के मुताबिक़ उन्होंने साल 2022 में उन्होंने हरियाणा के सोनीपत ( Sonepat) के कुंडली स्थित मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से हुंडई अल्काज़र कार (Hyundai Alcazar Car) खरीदी थी. इसकी कीमत 23,97,353 लाख रूपए थी, जिसमें से 10,03,699 लाख रूपए का लोन और बाकी रकम नकद दी गई थी.शिकायतकर्ता के अनुसार, कार ओवरटेक करते समय स्पीड नहीं पकड़ती, केवल आरपीएम बढ़ता है और ओडोमीटर पर मालफंक्शन का संकेत आने लगता है.

6 से 7 महीने चलाने के बाद कार में आवाज और तेज़ी से चलाने पर कंपन भी महसूस होने लगा. इंजन मैनेजमेंट सिस्टम पर लगातार खराबी का संकेत आने लगा.

एजेंसी ने नहीं किया समाधान

शिकायतकर्ता के मुताबिक़ कंपनी को समस्या बताने पर जवाब मिला कि यह हुंडई (Hyundai) कार मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट Manufacturing Defect) है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता. कंपनी ने समाधान बताते हुए कहा कि जब भी समस्या हो तो कार को सुरक्षित जगह खड़ा कर 2000 आरपीएम पर एक घंटे तक स्टार्ट रखो, फिर खराबी का संकेत अपने आप गायब हो जाएगा.किरण सिंह ने कहा कि अब यह समस्या बार-बार सामने आ रही है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है.

उन्होंने एफआईआर में कहा कि ब्रांड एंबेसडर होने के नाते शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण भी इस मामले में कंपनी प्रतिनिधियों के समान ही दोषी हैं. एएसआई राधा किशन, मथुरा गेट थाना, भरतपुर ने बताया कि वाहन में खराबी को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.