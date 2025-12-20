Rajdhani Express Derailed in Assam: असम में बड़ा रेल हादसा, राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकराई, 8 की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे; VIDEO
(Photo Credits Twitter)

Rajdhani Express Derailed in Assam: असम में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार से आ रही राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई. इस हादसे में 8 हाथियों की मौत हो गई और ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए. यह घटना होजाई जिले के रेलवे ट्रैक पर हुई. राहत वाली बात है कि यात्रियों को मामूली चोटें जरूर आईं हैं . लेकिन कोई गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ.

 8 हाथियों की मौत

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. तभी राजधानी एक्सप्रेस का इन हाथियों के झुंड टक्कर हो गई. जिस हादसे में 8 हाथियों की मौत हो गई. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया (X) पर वायरल हो गया है. यह भी पढ़े:  Shalimar Express Derailed Video: शालीमार एक्सप्रेस के दो डिब्बे नागपुर के कलमना में पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित

असम में रेल बड़ा हादसा

रेलवे की प्रतिक्रिया

कपिनजल किशोर शर्मा, चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने बताया कि लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। बहाली का काम तुरंत पूरा किया गया और यात्रियों या क्रू में किसी को चोट नहीं आई.

सुबह करीब इतने बजे हुई टक्कर

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार करीब सुबह 2:17 बजे, जामुनामुख–कांपुर सेक्शन, लुमडिंग डिवीजन के अंतर्गत ट्रेन संख्या 20507 DN सैरांग न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकराई. इस टकराव में लोकोमोटिव और ट्रेन के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। सौभाग्यवश किसी मानव यात्री या क्रू को चोट नहीं आई. हादसे के बाद, हाथियों के शवों को ट्रैक से हटाया गया और बाकी डिब्बों को जोड़कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया.